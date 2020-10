Borja Mayoral sbarcato a Ciampino, ecco il rinforzo per il calciomercato della Roma

Borja Mayoral sta per diventare un nuovo rinforzo della Roma. Proveniente dal Real Madrd, stamane è infatti sbarcato a Ciampino poco prima delle 10. Ora l’attaccante classe 1997 si recherà a Villa Stuart per le visite mediche di rito, poi firmerà il contratto con il club giallorosso. Clicca qui per nuovi dettagli. Calciomercato.it aveva già anticipato la chiusura imminente dell’affare: Borja Mayoral approda alla Roma in prestito biennale con obbligo di riscatto, per un totale di circa 15 milioni.

