Il Manchester United cerca un rinforzo in attacco e valuta due piste: Cavani a parametro zero e Jovic in prestito dal Real Madrid

Siamo ormai entrati nell’ultima settimana di calciomercato. Giorni caldi per tutte le big europee, impegnate a reperire gli ultimi tasselli per affrontare al meglio la stagione. Tra le priorità che accomunano numerose squadre c’è sicuramente il reperimento di un attaccante centrale. Nelle ultime ore vi abbiamo parlato di un ritorno di fiamma per Jovic in Serie A, con la Roma direttamente coinvolta dopo i tentennamenti del Real sul fronte Borja Mayoral. L’attaccante serbo è stato accostato anche a Inter e Milan, ma secondo ‘As’ c’è da tenere d’occhio anche la concorrenza estera.

Calciomercato, United su Cavani e Jovic

Secondo il quotidiano spagnolo, i ‘Red Devils’ avrebbero effettuato nuovi sondaggi per il prestito dell’ex Eintracht Francoforte, anche se rimangono vivi anche i contatti per Edinson Cavani anticipati dalla nostra redazione. L’attaccante uruguaiano ha ancora diverse opzioni in Europa (l’Atletico può tornare alla carica solo in caso di cessione di Diego Costa) e fino al 6 ottobre (termine per la consegna delle liste Champions), metterà in stand-by le proposte extra europee.

