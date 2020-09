Napoli, Insigne salta la Juventus | La conferma dell’agente

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato dell’infortunio del capitano del Napoli. Confermato il forfait contro la Juventus

Intervenuto in diretta a “Punto Nuovo Sport Show” su ‘Radio Punto Nuovo’, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha confermato il forfait del capitano del Napoli contro la Juventus anticipato ieri sera da Calciomercato.it: “Non abbiamo ancora novità su Lorenzo, c’è bisogno di almeno 48 ore. Gli esami strumentali verranno effettuati domani. Se non c’è lesione, in una ventina di giorni e può tornare in campo. Quello che più gli fa girare le scatole è saltare la Juventus e la Nazionale, successe anche l’anno scorso”.

Il procuratore ha poi concluso: “È molto giù di morale, è arrabbiato perché non voleva saltare nessuna partita, questa in particolar modo”. Gattuso perde dunque il proprio capitano per il big match contro la squadra di Pirlo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

