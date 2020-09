Napoli, allarme Insigne: le ULTIME di CM.IT sull’infortunio

Il Napoli in apprensione per l’infortunio accorso a Lorenzo Insigne nel primo tempo contro il Genoa: per il capitano azzurro possibibile un lungo stop

Niente Juventus, probabilmente niente Nazionale e circa un mese di stop. Per Lorenzo Insigne l’infortunio muscolare subito nel primo tempo della gara contro il Genoa sembrerebbe abbastanza serio. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il capitano degli azzurri sicuramente non ci sarà domenica prossima contro la Juventus. Per lui si parla di uno stop di 20-30 giorni, prognosi che significherebbe anche niente convocazione in Nazionale per gli impegni di metà ottobre. Martedì Insigne si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno in maniera definitiva l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.