Calciomercato Juventus e Milan, da Rugani a Paqueta: i possibili affari

Andrea Agnelli a Casa Milan. I possibili affari sul tavolo tra il club rossonero e la Juventus. Tanti i giocatori che interessano alle due squadre

Visita a Casa Milan per il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Il numero uno dei bianconeri in tarda mattinata si è presentato nella sede del club rossonero. Una visita istituzionale, già programmata, legata a questioni di Lega, ma non è escluso che le parti tornino a fare affari di calciomercato per risolvere alcuni problemi, magari anche di bilancio. I nomi che potrebbero finire sul tavolo sono davvero parecchi.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Non è un segreto che il Milan abbia bisogno di un difensore centrale ma anche di un esterno d’attacco. Facile pensare al nome di Daniele Rugani, che potrebbe tornare utile ma che non entusiasma la dirigenza. Chi piace e tanto è invece Demiral, che il Milan provò a prendere la passata stagione.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Napoli, Llorente attende Juventus e Real Sociedad – Ultime CM.IT

Calciomercato Juve e Milan, scambio Paquetà-Bernardeschi?

Attenzione anche alle situazioni legate a Douglas Costa e Federico Bernardeschi, anche se i loro stipendi sono troppo alti per le casse del Diavolo. A gennaio il nome dell’esterno italiano alimentò i rumors di calciomercato sull’asse Milano-Torino per un possibile scambio con Lucas Paqueta. Come, più volte, raccontato il brasiliano è in uscita dal Milan e potrebbe rappresentare la mezzala che manca nella rosa di Pirlo.

In casa rossonera un calciatore che piace alla Juventus è Rafael Leao. L’attaccante è sotto la procura di Mendes, l’agente di Cristiano Ronaldo, ma ad oggi il club di Via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di cedere il portoghese, sul quale crede molto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Hauge chiama il Milan: “Opportunità entusiasmante”