Il Milan è sulle tracce del trequartista del Bodo Glimt, Jens Petter Hauge. E il 20enne calciatore è entusiasta della possibilità

Nonostante le parole del direttore sportivo Frederic Massara, il Milan continua a seguire con attenzione Jens Petter Hauge. Il 20enne trequartista norvegese ha impressionato a ‘San Siro’ nel turno preliminare di Europa League col Bodo Glimt ed è finito nel mirino dei rossoneri. Circostanza confermata dallo stesso calciatore ai microfoni della tv norvegese ‘NRK’: “So che ci sono contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo incontrati, adesso dobbiamo vedere quello che succede. Potrei divertirmi con loro, giocano un tipo di calcio che mi piace. È un’opportunità entusiasmante che bisogna considerare e prendere sul serio. Sento di essere pronto per il grande passo. Voglio una squadra che mi dia la possibilità di giocare e un allenatore che abbia fiducia in me e che mi faccia crescere”. Parole chiare che non lasciano spazio a dubbi: Hauge aspetta il Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Milan, infortunio Rebic | L’annuncio di Pioli dopo la vittoria