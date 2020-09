Milan, infortunio Rebic | Annuncio di Pioli dopo la vittoria

Annuncio di Pioli dopo la vittoria del Milan sul Crotone, le ultime sull’infortunio di Rebic

Felice per la vittoria del Milan contro il Crotone, Stefano Pioli ha rilasciato alcune parole a fine gara: “Spero che l’infortunio di Rebic non sia di lungo tempo perché abbiamo delle difficoltà e abbiamo da poco recuperato Leao – le sue parole a ‘Sky Sport’ – La notizia buona è che sembra non ci sia frattura. Questa è una buona notizia e spero che sia confermata. Manca anzhe Zlatan, siamo stretti in quella situazione lì”. Clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Milan, infortunio Rebic: le ultime novità

Pioli ha proseguito la sua disamina: “Partita difficile, chiaro che stiamo giocando spesso e siamo a inizio stagione. Abbiamo gestito bene la gara rischiando poco e creando buone situazioni. Tecnicamente non è stata la miglior partita. Dobbiamo ragionare partita per partita e cercare di crescere e migliorare. Stiamo passando un momento delicato tra infortuni e qualcuno che non c’è”.