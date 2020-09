Milan, i convocati UFFICIALI di Pioli per il Bodo Glimt

Il Milan ha diramato le convocazioni ufficiali per la sfida di Europa League contro il Bodo Glimt: le scelte di Pioli

Sarà un Milan in emergenza quello che affronterà i norvegesi del Bodo Glimt nel terzo turno di Europa League. Oltre alle tante assenze in difesa, si vanno a sommare anche quelle nel reparto offensivo: nella giornata di oggi, infatti, Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19, mentre Leao non è ancora a disposizione. Stefano Pioli, poi, ha deciso di non convocare nemmeno Lucas Paquetà: sul brasiliano si alimentano così le voci di mercato, accordo vicino con il Lione. Il tecnico emiliano, quindi, in attacco è pronto a lanciare Colombo. I convocati del Milan:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Maldini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Zazzaroni: “Morata un rattoppo, Dzeko prima scelta”

Serie A, dalle Regioni via libera: capienza al 25%

Calciomercato Barcellona, post Suarez | Spunta l’ex Juventus