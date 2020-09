Calciomercato Barcellona, post Suarez | Spunta l’ex Juventus

Barcellona alle prese col dopo Suarez. L’attaccante uruguaiano giocherà per l’Atletico Madrid di Simeone

In casa Barcellona argomento forte resta il post Suarez. L’attaccante, in queste e nelle scorse ore in prima pagina per via dell’indagine scattata sul suo esame per la cittadinanza italiana, si è trasferito all’Atletico Madrid di Simeone. Gli accordi ci sono stati definiti ufficialmente, quindi adesso il club blaugrana deve prendere una decisione per quanto riguarda il suo erede.

Calciomercato Barcellona, Mandzukic per sostituire Suarez

In cima ai desideri ci sono sempre Lautaro Martinez, ‘sponsorizzato’ da Leo Messi e Memphis Depay forse il preferito del tecnico Koeman, ma il problema è che le casse sono vuote o quasi. Ecco perché in Spagna c’è chi lancia, nello specifico il giornalista a noi molto noto Francesc Aguilar, il nome di un attaccante con un passato (recente) alla Juventus e da diverse settimane svincolato. Parliamo naturalmente di Mario Mandzukic, croato in questi giorni riaccostato alla Roma, eventualmente targata Massimiliano Allegri oltre che all’Inter ancora alla ricerca di una quarta punta di esperienza. Aguilar si espone su Twitter, Mandzukic “potrebbe essere una buona alternativa, (…) ha 34 ann ma è in ottima forma“.

Si el Barça busca un ‘nueve’ que llegue gratis, el goleador croata Mario Mandzukic podría ser una buena alternativa. Está sin equipo tras abandonar el club qatari del Al-Duhail. Eso sí, tiene 34 años pero está en plena forma. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) September 23, 2020

