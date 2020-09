Serie A, dalle Regioni via libera: capienza al 25%

Si continua a parlare della riapertura degli stadi: dalla conferenza delle Regioni il via libera ad una capienza del 25%

Via libera da parte della Conferenza della Regioni all’aumento della presenza dei tifosi sugli spalti. La riunione di quest’oggi ha visto l’eleborazione di un progetto che sarà presentato al Governo. In questo progetto si parla di linee guida per aumentare la partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportivi. Presentato anche un progetto per la ripresa degli sport di contatto.

Nel progetto, come spiegato dal vicepresidente della Conferenza Giovanni Toti, si propone di aumentare la partecipazione del pubblico fino al 25% della capienza dell’impianto. Per farlo il protocollo prevede che gli spettatori indossino la mascherina, la misurazione della temperatura all’ingresso dell’impianto e che siano assegnati posti esclusivamente a sedere e distanziati tra loro.