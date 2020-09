Blitz a Milano del Tottenham per Milan Skriniar: come anticipato da Calciomercato.it questa mattina, gli Spurs oggi sono stati in Italia per il difensore dell’Inter

Tutto confermato: i vertici del Tottenham oggi sono stati a Milano, come anticipato questa mattina in esclusiva da Calciomercato.it. Oltre a negoziare con gli intermediari di Arkadiusz Milik, gli Spurs hanno incontrato l’agente di Milan Skriniar e l’Inter. ‘Sky Sport’ ha mostrato le immagini del direttore tecnico Steve Hitchen e l’intermediario Frank Trimboli, che nei summit di oggi hanno spiegato il progetto all’entourage del difensore e ribadito la volontà di mettere sul piatto circa 50 milioni di euro, bonus compresi. Dovesse concretizzarsi l’affare, i nerazzurri virerebbero su Milenkovic della Fiorentina e il club viola, a sua volta, potrebbe puntare su Martinez Quarta, argentino in forza al River Plate.

