Avv. Di Cintio a CMIT: “Suarez indagato? Non è da escludere”

L’avvocato Cesare Di Cintio, intervenuto alla diretta di CMIT, ha rivelato: “Suarez indagato? Non è da escludere. Juventus estranea ai fatti al momento”

Nel corso della super diretta mercato di ‘Calciomercato.it‘, l’avvocato Cesare Di Cintio ha parlato di quello che è il caso del giorno: l’indagine della Procura di Perugia in merito a delle presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame linguistico sostenuto da Suarez. L’attaccante uruguaiano, giovedì scorso, si è recato all’Università di Perugia, dove ha sostenuto l’esame di lingua italiana livello B1. L’avvocato Di Cintio ha analizzato quanto emerso fino ad ora: “Qui non si tratta di diritto sportivo, ma di diritto penale. Bisogna inquadrare la fattispecie che coinvolge l’Università di Perugia. I reati in esame possono portare a pene piuttosto severe, ma siamo solamente in una fase di indagine preliminare. In questo momento è importante l’attività che sta svolgendo la Procura di Perugia.”

Riguardo alla possibilità che la Juventus e Luis Suarez vengano iscritti al registro degli indagati, poi, l’avvocato Di Cintio si è espresso in questo modo: “In questo momento le indagini vengono concentrate sugli uffici dell’Università, quindi i soggetti dell’indagine sono i funzionari dell’Università. Le intercettazioni telefoniche mettono in evidenza che per ora l’indagine sta andando solo in quella direzione. Credo che per dimostrare la colpevolezza del calciatore occorra dimostrare la consapevolezza del calciatore. È chiaro che il passaggio in cui la Procura della Repubblica parla di domande concordate precedentemente fa pensare che in futuro l’indagine possa andare anche in quella direzione. In questo momento, sebbene sia stato dimostrato che la Juventus abbia partecipato all’organizzazione dell’esame, mi sento di escludere il coinvolgimento del club bianconero”.

