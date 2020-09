Calciomercato, l’Atletico Madrid prova l’affondo per Cavani

L’Atletico Madrid, perso Morata, adesso si tuffa sulle tracce del nuovo attaccante: Cavani è l’indiziato n.1. Ma resta viva la pista Suarez, con qualche difficoltà

Edinson Cavani ora può sperare davvero di ottenere una nuova chance ad alti livelli. L’Atletico Madrid, infatti, con Morata tornato alla Juventus, starebbe puntando forte su di lui per l’attacco. Centravanti di calibro internazionale, esperto e goleador: quello che ci vuole per sostituire il neo acquisto bianconero.

Cavani è attualmente svincolato e, dopo la trattativa naufragata col Benfica, potrebbe valutare la proposta dei colchoneros. Secondo ‘L’Equipe’, fra il club madrileno e il fratello procuratore dell’uruguaiano, ci sarebbe stato nelle ultime ore un incontro in un grande hotel parigino per discutere di un possibile contratto biennale. Soluzione spagnola, fra l’altro, anticipata dalla nostra redazione due settimane fa in un intrigo di mercato che avrebbe potuto coinvolgere anche Morata in direzione Juventus.

Non è tutto però. Perché l’Atletico starebbe seguendo anche Luis Suarez, a lungo corteggiato proprio dalla Juventus. Tuttavia, secondo quanto riporta il giornalista Gerard Romero sui social, Bartomeu starebbe provando ad inserire anche l’Atletico Madrid fra i club europei nella lista delle squadre che non possono acquistare il pistolero.

