Napoli, ESCLUSIVA CM.IT | Pista olandese per Machach: sfida al Chievo

Zinedine Machach è uno degli esuberi del Napoli che ha lasciato a casa per la trasferta di Parma tutti quelli che non fanno parte del progetto tecnico di Gattuso.

Sul centrocampista offensivo classe ’96, nell’ultima stagione in prestito al Cosenza, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, negli ultimi giorni è emersa una pista estera, precisamente dall’Olanda, il VVV Venlo quinto in classifica dopo due giornate di Eredivisie.

COSENZA, ITALY Zinedine Machach Cosenza

Duello Italia-Olanda per Machach, ci prova anche il Chievo

Zinedine Machach è conteso anche dal Chievo Verona che ha manifestato il proprio interesse al Napoli per portarlo nel proprio organico in vista dell’inizio del campionato di Serie B. Il VVV Venlo prova a vincere il duello, i rapporti tra i due club sono in crescita ed il club olandese ha chiesto al Napoli il giocatore in prestito proprio come il Chievo.

Il Napoli ha portato a Castel di Sangro, per il ritiro della Primavera azzurra dal 6 al 16 settembre, in prova il centrocampista classe 2003 Maxim Van Peer che è piaciuto tanto e proviene proprio dall’Under 18 del VVV Venlo.

Machach nell’ultima stagione ha partecipato alla salvezza del Cosenza con 18 presenze, 1 gol e 1 assist.

