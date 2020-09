Calciomercato Spezia, rinforzo per Italiano: può tornare in Serie A

Spezia a caccia di rinforzi da regalare a Vincenzo Italiano: l’obiettivo è Daniele Verde, in forza all’Aek Atene

Lo Spezia si prepara ad affrontare la sua prima storica stagione in Serie A, ma la dirigenza ligure è pronta a regalare nuovi acquisti al tecnico Italiano. Uno degli obiettivi, in questo senso, è Daniele Verde, esterno offensivo ex Roma e Verona, che dopo due stagioni all’estero può tornare in Serie A.

Verde è infatti reduce prima da un’annata al Valladolid, poi da una in Grecia con la maglia dell’Aek Atene sotto la guida di Massimo Carrera, dove ha sfiorato la Coppa di Grecia ed ha raggiunto il terzo posto in campionato. Come riferisce ‘Sky Sport’, lo Spezia sta lavorando al prestito con diritto di riscatto: l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo, ma non può concretizzarsi prima di domani sera. Prima l’Aek vuole infatti disputare la gara di Supercoppa contro l’Olympiacos, in programma proprio domani e vuole avere il giocatore a disposizione.

