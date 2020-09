Calciomercato, Yaya Toure si offre in Serie A! I dettagli

Yaya Toure, ex Barcellona e Manchester City attualmente svincolato, si sarebbe offerto ad una neopromossa

Yaya Toure si offre in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, l’esperto 37enne si sarebbe proposto allo Spezia tramite un intermediario. L’ex Barcellona e pilastro del Manchester City avrebbe palesato il proprio interesse a tentare una nuova avventura nel massimo campionato italiano e ci sarebbe così stato un contatto diretto con il club ligure. Niente di concreto al momento, ma attenzione alla suggestione Yaya Toure in casa Spezia. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

