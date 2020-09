VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter: “Mister X a centrocampo”

Giacomo Capuano, giornalista ‘Rai’, ha parlato dei possibili innesti a centrocampo dell’Inter di Antonio Conte. Spunta il “Mister X”

Intervenuto nella nostra diretta, il giornalista ‘Rai’, Giacomo Capuano, ha parlato dei possibili innesti a centrocampo per l’Inter di Antonio Conte. Vidal è ormai ad un passo, ma il collega non esclude nuovi colpi di scena in entrata. Ma non solo. Sguardo anche alla situazione di Eriksen, relegato di fatto a riserve nei suoi primi mesi in nerazzurro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

