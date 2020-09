Calciomercato Inter, annuncio del Cagliari su Godin

Pierluigi Carta, nuovo direttore sportivo del Cagliari, ha fatto il punto sul colpo Godin dall’Inter

È ormai imminente il trasferimento al Cagliari di Diego Godin, un affare che ha anche sbloccato Vidal all’Inter. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pre-partita di Sassuolo–Cagliari, il nuovo direttore sportivo del club sardo, Pierluigi Carta, ha annunciato: “Come ho detto più volte, la trattativa è lunga e faticosa. Speriamo tra lunedì e martedì di raggiungere il pezzettino mancante per chiudere. Lui potrebbe aggiungere tantissimo al nostro gruppo in termini di leadership e personalità. Godin è un’idea del presidente Giulini, che noi abbiamo subito sposato”. Sono dunque ore decisive in casa Cagliari per l’importante colpo Godin. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

