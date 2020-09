Calciomercato Juventus, accordo col Leeds | Talento out per 40 milioni

De Paul ha un accordo col Leeds; niente calciomercato Juventus, talento out per 40 milioni

Il futuro di Rodrigo De Paul potrebbe essere in Premier League. Come riporta ‘fichajes.net’, il centrocampista offensivo avrebbe trovato un accordo con il Leeds United di Marcelo Bielsa per la prossima stagione. Ora sarebbe solo necessario che la squadra inglese trovi un accordo con l’Udinese per l’acquisto del giocatore. La richiesta dei friulani partirebbe da 40 milioni di euro. Clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo | “De Paul è il più vicino”

Calciomercato Juventus, De Paul trova un accordo col Leeds: ultime sul talento

Nelle scorse settimane, De Paul è stato accostato anche alla Juventus, destinazione a lui molto gradita. Tuttavia, i bianconeri non hanno affondato il colpo e le recenti informazioni lo starebbero spingendo verso l’addio al torneo italiano. Il suo immediato futuro può essere in Inghilterra. Paratici e la dirigenza juventina dovranno dunque guardare altrove per aggiungere qualità all’organico di Pirlo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, indizio Suarez: il Barcellona chiude per il sostituto

Roma, Napoli e Juventus: accordo per Milik e Dzeko! Serve solo il sì del polacco – Ultime CM.IT

Calciomercato, rinforzo scuola Barcellona | Juventus in pole