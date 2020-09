Calciomercato Milan, tre nomi per la difesa | In porta c’è l’ex Arsenal

Tre nomi per la difesa del calciomercato Milan, in porta c’è l’ex Arsenal Vito Mannone

Milan in cerca di rinforzi per il reparto arretrato. Le prime indicazioni dalle amichevoli estive hanno confermato la necessità di fornire a Pioli validi profili da affiancare a Kjaer e Romagnoli, siccome Duarte non offre ancora garanzie. I nomi caldi vagliati al momento dalla dirigenza, riporta ‘Tuttosport’, sarebbero Nikola Milenkovic, German Pezzella e Wesley Fofana. A frenare gli affari sono però le esose richieste dei rispettivi club: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Milan, da Milenkovic a Mannone: le ultime

La richiesta della Fiorentina per Milenkovic e Pezzella sarebbe, rispettivamente, di 40 e 18 milioni di euro, cifre che il Milan non avrebbe intenzione di raggiungere. L’altro profilo attenzionato è quello di Fofana del Saint-Etienne, valutato 30 milioni ma con un ingaggio in linea con i parametri rossoneri. Per il ruolo di secondo portiere, infine, sarebbe emersa la candidatura di Vito Mannone, 32enne ex Arsenal attualmente svincolato.

