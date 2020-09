Calciomercato, Fiorentina e Sampdoria: sfida per l’ex milanista

I due club vorrebbero riportare in Serie A Taarabt del Benfica: c’è da battere la concorrenza di Zenit e Olympiacos

Adel Taarabt potrebbe sbarcare per la terza volta in Italia nella sua carriera. Dopo le brevi e non troppo positive esperienze con il Milan nel 2014 e con il Genoa nel 2017 a stagione in corso, il centrocampista marocchino (con passaporto francese) classe 1989 sarebbe finito nel mirino di due club di Serie A: secondo il quotidiano portoghese ‘O Jogo’ si tratta della Fiorentina e della Sampdoria. Ma il Benfica spara alto: circa 10 milioni di euro forte del fatto che potrebbe scatenarsi un’asta internazionale che comprende i russi dello Zenit San Pietroburgo ed i greci dell’Olympiacos.

