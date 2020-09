Calciomercato, testa a testa Torino-Fiorentina per Torreira

Calciomercato, il Torino e la Fiorentina si sfidano per Torreira: l’uruguaiano ormai lontanissimo dall’Arsenal, le ultime

Lucas Torreira è sempre più lontano dall’Arsenal. L’uruguaiano non rientra nei piani di Arteta, al giocatore è già stato comunicato che a fronte della giusta offerta partirà. In Serie A, gli estimatori per lui non mancano. Continua a spingere il Torino, ma secondo ‘Tuttosport’ i granata devono ancora fare i conti con la concorrenza della Fiorentina. Servono tra i 16 e i 18 milioni per strappare il centrocampista ai ‘Gunners’, Giampaolo dopo i trascorsi alla Sampdoria lo allenerebbe volentieri.

