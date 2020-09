È fatta per il trasferimento di Ola Aina al Fulham: scambio di documenti in corso con il Torino. Ecco le cifre dell’operazione

Il nuovo Torino di Giampaolo si muove anche in uscita dopo gli importanti arrivi di Ricardo Rodriguez, Vojvoda e Linetty. Ola Aina si appresta infatti a fare ritorno in Inghilterra: stando a ‘Sky Sport’, è fatta per il trasferimento del laterale 23enne al Fulham. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Scambio di documenti in corso tra i due club, per un’operazione in prestito con diritto di riscatto: 2,5 milioni di euro subito più 12,5 di eventuale riscatto. Sarà inoltre prevista una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Dopo De Silvestri, anche Ola Aina lascia il Torino.

