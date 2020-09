Calciomercato Juventus, con Suarez via Dybala: la rivelazione

La Juventus va alla ricerca di un attaccante: Suarez pista calda ma con l’arrivo del Pistolero potrebbe essere sacrificato Dybala

Continua la trattativa della Juventus per Luis Suarez. Scaricato dal Barcellona, per mettere le mani sull’uruguaiano, i bianconeri devono però attendere che vengano risolti due problemi: il calciatore deve, infatti, prendere la nazionalità italiana (altrimenti in quanto extracomunitario non potrebbe essere tesserato) e trovare un accordo con i blaugrana per la buonuscita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il piano per Donnarumma | Intesa con Raiola: ultime CM.IT

L’eventuale arrivo del Pistolero però potrebbe anche presagire ad un addio eccellente. E’ quanto sostiene a ‘Top Calcio 24’ Andrea Longoni che ha rivelato: “Un uccellino mi ha detto che se arriva Suarez va via Dybala“. Cambio della guardia in casa juventina? Una cessione della Joya, anche se da mesi vanno avanti le trattative per il rinnovo, non è da escludere, anche se servirà la giusta offerta e, al momento, non ci sono club che si sono fatti avanti in maniera concreta per l’argentino.