Piovono conferme sulla pista Morata per la Juventus e dalla Spagna emergono nuovi dettagli sul possibile addio dell’attaccante

Non solo Cavani, Dzeko e Suarez. Dalla Spagna continuano a giungere conferme sulla trattativa per riportare Morata alla Juventus. La punta spagnola è emersa come una delle potenziali alternative per l’attacco bianconero che, risorse economiche permettendo, potrebbe addirittura vedere due nuovi innesti. L’ex Chelsea non disdegnerebbe affatto un ritorno in Italia per vestire nuovamente la maglia già indossata per due stagioni e, secondo ‘Cuatro Deportes’, avrebbe iniziato un pressing importante sulla dirigenza dell’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO | Riverso a CM.IT: “Ecco le tempistiche per Suarez”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: le ultime di CM.IT su Suarez, Dzeko e Milik

Calciomercato Juventus, Morata chiede la cessione

Affascinato dall’offerta della Juve, il ventisettenne avrebbe chiesto al club spagnolo la cessione. Benché non lo consideri un titolarissimo, prima di lasciarlo partire Simeone vuole la garanzia di ricevere dal mercato in entrata come minimo un altro attaccante centrale e in quest’ottica vanno letti anche i nuovi contatti con Cavani. Ad oggi, dunque, i colchoneros non hanno intenzione di accontentare Morata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il piano per Donnarumma | Intesa con Raiola: ultime CM.IT