Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid ‘gela’ i bianconeri per Morata

Calciomercato Juventus, si allontana la possibilità Morata: l’Atletico Madrid alza il muro per l’attaccante spagnolo

Si infittisce il ‘giallo’ su chi sarà il prossimo numero 9 della Juventus. Luis Suarez è alle prese con il problema passaporto, rimane in piedi la candidatura di Edin Dzeko ma la Juve non segue soltanto loro. I destini bianconeri si incrociano con l’Atletico Madrid per quanto riguarda Alvaro Morata ed Edinson Cavani, altri nomi trattati concretamente da Paratici. Secondo ‘Ok Diario’, in Spagna, però, l’Atletico alza il muro con decisione. Nonostante Morata vorrebbe accettare la proposta della Juve, i Colchoneros non vogliono liberarsene affatto a cuor leggero e specialmente Simeone non intende privarsene. Dunque, la dirigenza spagnola è stata chiara con il giocatore: senza il pagamento della clausola da 150 milioni di euro, non acconsentiranno alla partenza. Una cifra davvero spropositata per le casse della Juventus, che a questo punto probabilmente mollerà il colpo e guarderà altrove per il prossimo numero 9. La pista Morata è stata esclusa anche da Salandin ai microfoni di Calciomercato.it.

