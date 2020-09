Calciomercato Juventus, Dybala in bilico: super offerta

Per Paulo Dybala la conferma alla Juventus non è certa: per l’argentino si prospetta una super offerta che può mettere in tentazione i bianconeri

Paulo Dybala non ha ancora rinnovato con la Juventus e la firma potrebbe anche non arrivare. La Joya, infatti, sarebbe tornata prepotentemente nel mirino del Real Madrid, come riferisce ‘donbalon.com’. Dopo aver ceduto James Rodriguez e in attesa dell’addio di Gareth Bale, Florentino Perez non vuole scontentare Zinedine Zidane ed è pronto a fare un grande colpo nel reparto avanzato e gli occhi si sono poggiati proprio su Paulo Dybala.

Acquistarlo significherebbe rinforzare la propria squadra ma anche indebolire una potenziale concorrente per la vittoria della Champions League. Per portare a compimento la propria missione, il presidente delle merengues è disposto anche ad un sacrificio economico: si parla di una super offerta da 120 milioni di euro, una cifra che potrebbe far traballare le certezze della Juventus.