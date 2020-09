Calciomercato Inter, nuovo annuncio di Zanetti sul futuro di Lautaro

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, blinda Lautaro Martinez: “Nessuna trattativa con il Barcellona. Vuole restare”

L’Inter vuole blindare Lautaro Martinez. Il club nerazzurro è al lavoro per il rinnovo dell’attaccante argentino e Javier Zanetti allontana il Barcellona. In un’intervista rilasciata a ‘Tyc Sports’, il vicepresidente dell’Inter ha infatti annunciato: “In questo momento non c’è nessuna trattativa col Barcellona. Vedo sempre più un Lautaro che vuole davvero continuare la sua esperienza in Italia. L’ho visto alla ripresa degli allenamenti ed è molto contento qui. Lautaro si sta dimostrando un grande attaccante e mi rende felice per il presente dell’Inter. Penso che possiamo avere un ‘9’ per la Nazionale argentina per molti anni, è uno dei giovani con più futuro”. Il Barça è insomma avvertito: l’Inter si tiene stretta Lautaro Martinez.

