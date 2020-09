Calciomercato, rinnovo Lautaro | L’Inter offre il doppio: cifre e dettagli

Marotta e Ausilio pronti a raddoppiare l’attuale ingaggio di Lautaro: cifre e dettagli del rinnovo ‘anti Barcellona’

Il Barcellona torna alla carica per Lautaro Martinez. Risolta la ‘telenovela’ Messi, il club blaugrana sembra infatti intenzionato a tornare all’assalto dell’attaccante dell’Inter. L’entourage dell’argentino è atteso a Milano per parlare con la dirigenza nerazzurra, che continua a considerare il giocatore incedibile e punta inoltro a blindarlo con un rinnovo piuttosto importante. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il piano di Marotta e Ausilio è quello di raddoppiare la cifra attualmente percepita dal ‘Toro’, circa 3 milioni di euro bonus compreso. Un nuovo contratto da 6 milioni più bonus a salire fino al 2025. L’Inter vorrebbe inoltre eliminare la tanto chiacchierata clausola rescissoria da 111 milioni presente nell’attuale contratto del giocatore. Un rinnovo ‘anti Barcellona‘ che farebbe diventare Lautaro uno dei calciatori più pagati in rosa. Si attendono ulteriori sviluppi.

