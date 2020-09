Da tempi non sospetti sulle tracce di Allegri, il Psg si prepara alla nuova stagione con diverse incognite, anche a livello tecnico

Come se non bastasse l’esplosione di un mini focolaio Covid nella rosa, il Psg deve vedersela anche con alcune problematiche relative alla costruzione della squadra in vista della prossima stagione. La finale di Champions League viene vista come un trampolino di lancio per il futuro, ma attorno al club francese aleggiano ancora le voci sulle possibili frizioni tra Leonardo e Tuchel. In passato si è parlato di una divergenza di vedute sull’acquisto di Icardi, non particolarmente gradito al tecnico tedesco. Ora si parla di un possibile scontro sul centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offensiva PSG: offerti quasi 34 milioni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Icardi pronto a rompere con il Psg

Psg, Allegri non passa di moda: la situazione

Secondo ‘RMC Sport’, infatti, nel corso dell’ultimo summit di mercato, il dirigente brasiliano avrebbe ribadito la necessità di comprare un centrocampista centrale, scontrandosi tuttavia con il pensiero dell’ex allenatore del Borussia Dortmund, desideroso di ricevere rinforzi soprattutto in altri ruoli (difesa e attacco) e pronto a puntare ancora su Herrera e Paredes. Un ulteriore fronte di battaglia, dunque, che contribuisce ad alimentare le voci sul possibile approdo di Massimiliano Allegri in panchina, ora o ai primi segni di cristi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, piomba il PSG | Altro campione a rischio addio