Il nuovo allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha parlato della trattativa con l’Inter per Nainggolan: “Ci siamo detti arrivederci”.

Il futuro di Radja Nainggolan è ancora tutto da scoprire. L’esperienza della scorsa stagione con il Cagliari ha riconsegnato un giocatore più a fuoco all’Inter e Antonio Conte sta valutando anche la possibilità di trattenerlo a Milano. La possibilità che il ‘Ninja’ torni in Sardegna anche nella prossima stagione, però, non è ancora del tutto chiusa. A rivelarlo, infatti, è stato lo stesso Eusebio Di Francesco. Il nuovo tecnico del Cagliari ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, lasciando più che uno spiraglio sul ritorno del centrocampista in rossoblù.

“Nainggolan? Ci siamo detti solo un arrivederci e che ci saremmo rivisti il prima possibile. Io non voglio entrare nel merito delle trattative a livello economico, posso solamente dire che con Radja c’è un buon feeling. E’ stato importante per me a Roma, e me ne sono accorto soprattutto nel secondo anno quando non c’era la sua leadership. Poi anche lui qualche difetto ce l’ha”.

