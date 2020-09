Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | Annuncio del Cagliari

Mario Passetti, Direttore generale del Cagliari, ha parlato del colpo Nainggolan dal calciomercato Inter

Il Cagliari non molla la presa su Radja Nainggolan. A confermarlo è Mario Passetti, dirigente del club sardo: “Le volontà del Cagliari sono molto chiare, abbiamo parlato con l’Inter manifestando la nostra volontà, quella di godere delle prestazioni di Nainggolan anche per il prossimo anno – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Non è riuscito l’accordo in tempi brevi, vedremo ora cosa accadrà. Stiamo costruendo una squadra che può sopperire anche alla sua assenza”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Passetti ha parlato anche di Di Francesco: “E’ partito con grande entusiasmo e professionalità. Ho visto partecipazione da parte dei giocatori, è un modo di allenare coinvolgente”.

