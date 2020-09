La cessione di Rogerio al Newcastle è ormai ad un passo: il Sassuolo incasserà 14 milioni di euro, confermata l’esclusiva di Calciomercato.it

Calciomercato.it lo aveva sottolineato a fine luglio e adesso l’affare è ormai in dirittura d’arrivo: il futuro di Rogerio sembra ormai essere sempre più in Premier League. Sul difensore brasiliano si era infatti fiondato il Newcastle e proprio i ‘Magpies’ avrebbero trovato l’accordo con i neroverdi per il trasferimento del terzino in Inghilterra.

Come infatti riferisce ‘Sky Sport’, l’accordo tra il Sassuolo e la società inglese sarebbe infatti stato raggiunto sulla base di 14 milioni di euro. L’affare è ormai ai dettagli e presto può arrivare l’annuncio ufficiale, con Rogerio pronto a salutare l’Italia.

