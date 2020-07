Calciomercato Sassuolo, ESCLUSIVO: il Newcastle si muove per Rogerio

Calciomercato Sassuolo, il Newcastle a caccia di rinforzi sulla fascia sinistra: nel mirino il brasiliano Rogerio, le ultime

Rogerio è stato uno dei protagonisti nel grande finale di stagione del Sassuolo. Il terzino brasiliano, dalla ripresa del campionato, ha trovato sempre più spazio in campo, disputando da titolare cinque delle ultime sei gare. Nella prima fase dell’anno un infortunio al menisco lo ha penalizzato, ma il suo rendimento nelle 14 presenze in Serie A è stato molto positivo: un gol, un assist e ottime statistiche (tra le quali l’88% nei passaggi riusciti). I suoi 22 anni lasciano intravedere ancora ampi margini di miglioramento e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per lui si è mosso in queste ore un club di Premier League. Si tratta del Newcastle, che nel ruolo di terzino sinistro può contare solo sul trentenne Matthew Ritchie ed ha bisogno di un’alternativa giovane e di qualità. I neroverdi, un anno fa, riscattarono il cartellino di Rogerio dopo due stagioni in prestito dalla Juventus, per circa 6 milioni di euro. E ora i Magpies vogliono portarlo subito in Inghilterra.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Sassuolo, Carnevali rivela: “Boga non è il più richiesto”

Calciomercato Sassuolo, nuovo affare con il Barcellona