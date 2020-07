I talenti del Sassuolo in vetrina, con Boga su tutti, ma l’amministratore delegato Carnevali rivela che c’è un altro calciatore più richiesto

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato all’ingresso negli uffici della Lega Serie A per l’assemblea, soffermandosi sul calciomercato. In particolare il dirigente neroverde ha spiegato che “De Zerbi ha detto una cosa reale, nella nostra squadra ci sono giocatori con le qualità per giocare nelle big”. Questo però non significa cedere tutti i talenti del Sassuolo: “La nostra politica è chiara: vendere il meno possibile e soltanto se ci saranno opportunità reciproche. Vogliamo continuare a portare avanti il progetto”.

Sempre in tema di mercato e di calciatori più in vista, rispondendo ad una domanda su Boga, Carnevali ha rilevato: “Non è lui il più richiesto”.