Calciomercato Sassuolo, offerta per Boga dal Rennes. C'è anche il Siviglia

Jeremie Boga è uno dei pezzi pregiati del Sassuolo targato Roberto De Zerbi. Il giocatore è stato dichiarato incedibile, ma il Rennes lo vuole a tutti i costi

Il Rennes non molla la presa per Jeremie Boga. Il club francese, che avrebbe presentato un’offerta da 20 milioni di euro al Sassuolo per il cartellino, si sarebbe mossa anche con gli agenti del calciatore. Stando, infatti, a ‘Le10Sport.com’, la società che milita in Ligue 1 avrebbe prospettato all’entourage dell’esterno d’attacco un ricco contratto pluriennale per convincerlo ad accettare il trasferimento. I neroverdi, però, non si muovono dalla richiesta iniziale di 35 milioni di euro e, sulle tracce di Boga, ci sarebbe anche il Siviglia di Monchi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Inter e Napoli, ostacolo francese: “Boga? Potenziale obiettivo”