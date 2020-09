La Juventus in attacco si muove concretamente per Luis Suarez, che cerca un accordo per lasciare il Barcellona

La Juventus accelera per Luis Suarez, in attesa di novità sull’asse Napoli-Roma per Dzeko con il bosniaco legato al futuro di Milik. Il centravanti uruguaiano ha aperto all’accordo sul contratto con la Juventus, per una stagione con opzione per un altro anno a circa 10 milioni di euro (bonus compresi). Non c’è ancora però la fumata bianca perché Suarez dovrà prima trovare l’accordo per liberarsi dal Barcellona.

Juventus, colpo Suarez: braccio di ferro col Barcellona

Il bomber 33enne vorrebbe un’onerosa buonuscita (circa 25 milioni lordi) oltre allo svincolo, con i blaugrana che nella migliore delle ipotesi concederebbero al ‘Pistolero’ solo la rescissione del contratto come riporta il quotidiano ‘Sport’. L’eventuale trasferimento alla Juve è legato all’ingaggio gratis dei bianconeri dell’ex Ajax e Liverpool, con la ‘Vecchia Signora’ che sul contratto andrebbe a beneficiare degli sgravi fiscali sui nuovi stranieri che arrivano in Italia. Considerando i buoni rapporti tra le due società non sarebbe da escludere anche un eventuale indennizzo dei bianconeri al club catalano. Se Suarez (nei radar anche di Atletico Madrid e PSG) dovesse invece insistere sulla buonuscita, il Barça potrebbe chiudere alla cessione e confermarlo in rosa come alternativa di lusso nell’attacco di Koeman. Sono attese ulteriori novità nelle prossime ore sul fronte Suarez-Barcellona.

