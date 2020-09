Calciomercato Juventus, sprint Suarez: contatti con il mondo bianconero

Calciomercato Juventus, Suarez resta nel mirino dei bianconeri: operazione difficile, ma l’uruguaiano ha avuto contatti con i futuri compagni

La prima scelta per l’attacco della Juventus resta Edin Dzeko, come ricordato dalla nostra redazione. I bianconeri sono consapevoli delle difficoltà dell’affare Suarez, ma la pista che porta all’uruguaiano resta viva. L’attaccante del Barcellona, come spiegato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha già avuto contatti con i possibili futuri compagni. Ci sarebbe stata una telefonata con Giorgio Chiellini e un altra con il connazionale Bentancur, partita da quest’ultimo. Giocare con i campioni d’Italia è un’ipotesi che gli piacerebbe parecchio. Svincolarsi dai blaugrana, tuttavia, al momento non appare semplice, anche perché l’agenda dalle parti del Camp Nou è praticamente monopolizzata dal caso Messi.

