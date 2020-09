Juventus, Cirio: “Parere positivo per riapertura stadio”

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha dato il via libera al protocollo presentato dalla Juventus per il ritorno dei tifosi allo stadio

I tifosi potrebbero rientrare allo stadio nelle prime partite, almeno nello stadio della Juventus. E’ quello che afferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, parlando a margine dell’inaugurazione del Centro regionale per la biologia molecolare di Arpa Piemonte.

Il governatore ha spiegato di aver “appena trasmesso a Roma il dossier della Juventus con il parere positivo della Regione” relativo al ritorno dei tifosi sugli spalti. Un via libera che “faremo anche con gli altri sport ed eventi”. Per quanto riguarda il calcio ed in particolare la Juventus “una volta che il Cts avrà validato il dossier, il piano potrà diventare operativo”. L’auspicio per i bianconeri “è essere pronti per le prime partite”. Per quanto riguarda il Torino, Cirio si è limitato a dire “che ci sono stati degli incontri”.