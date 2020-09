Arriva l’annuncio di Dzeko sulle voci di calciomercato per il suo futuro, le ultime sull’obiettivo della Juventus

Come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus porta avanti la trattativa per Dzeko. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti per il bomber classe 1986, molto gradito da Pirlo. Così, alla vigilia del match di Nations League tra Italia e Bosnia, lo stesso Dzeko ha avuto modo di commentare le voci sul suo futuro: “Ogni anno si parla di un mio addio alla Roma – le sue parole alla ‘Rai’ riportate da ‘Ansa’ – Non è questo il momento per parlare di mercato, mi concentro sulla Nazionale e poi si vedrà”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Dzeko prima scelta. Roma su Milik, offerti anche Tadic e Giroud – ULTIME CM.IT

Calciomercato Juventus, annuncio di Dzeko sul futuro

Interrogato sulla possibilità di giocare nella staessa squadra di Cristiano Ronaldo, Dzeko ha aggiunto: ” Posso dire che ho 34 anni, che mi sento bene e sono orgoglioso di questo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Dzeko e Suarez: entrate e uscite in attacco