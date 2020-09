Kante nel mirino del calciomercato Inter, spunta il piano di Marotta per acquistarlo

Kante grande obiettivo dell’estate nerazzurra. Tra le prime scelte di Antonio Conte c’è il forte centrocampista del Chelsea, valutato più di 50 milioni di euro, cifra importante che impone all’Inter diversi ragionamenti. Il suo è un profilo di caratura internazionale e in grado di garantire qualità e quantità alla mediana. Spunta così il piano di Beppe Marotta per portarlo a Milano: clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Inter, piano di Marotta per Kante: i dettagli

Per arrivare a Kante, riporta ‘Tuttosport’, l’Inter potrebbe utilizzare i soldi risparmiati col mancato acquisto di Tonali (circa 35 milioni) più quelli derivanti dalla possibile cessione di Brozovic. Il Chelsea, dal canto suo, non avrebbe mostrato aperture sulla possibilità di prestito con successivo riscatto. Per acquistare il mediano classe 1991 servirà un affare a titolo definitivo. Marotta studia dunque la mossa giusta per accontentare il suo allenatore.

