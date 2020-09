Calciomercato Inter, deadline Kante: già pronta l’alternativa

L’Inter ha come obiettivo primario Kante ma se il Chelsea non apre è pronta l’alternativa per un centrocampista da 50 milioni

L’Inter vuole presto un centrocampista. L’obiettivo principale di Antonio Conte è Kante del Chelsea ma se non dovesse esserci una svolta a breve, i nerazzurri potrebbero virare su Thomas Partey dell’Atletico Madrid. E’ quanto scrive ‘todofichajes.com’, secondo cui il 27enne centrocampista ghanese sarebbe stato individuato dal tecnico salentino come il profilo perfetto per la sua squadra nel caso in cui la trattativa per il francese non dovesse sbloccarsi in tempi rapidi.

Così, si legge sul portale spagnolo, se nel giro di qualche giorno non dovessero arrivare segnali incoraggianti fronte Kante, ecco che Marotta e Ausilio partirebbero all’assalto di Thomas. Il problema è rappresentato dalla concorrenza dell’Arsenal, con l’Atletico Madrid pronta a cedere il calciatore soltanto davanti al pagamento della clausola da 50 milioni di euro. Manovre in corso quindi per l’Inter con Conte che aspetta il prima possibile un centrocampista di spessore.