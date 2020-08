Calciomercato Napoli, porte girevoli in difesa: Matvienko nuovo obiettivo

Matvienko è il nuovo obiettivo in casa Napoli, che sul fronte cessioni resta attivo aspettando gli addii di Koulibaly e Maksimovic. Anche Sokratis nel mirino

Fase di stallo in casa Napoli. Gli azzurri sondano il mercato per consegnare a Gattuso una rosa pronta il prima possibile, ma l’andamento a rilento delle trattative costringe Giuntoli a restare impantanato senza poter spingere sull’acceleratore e sbloccare gli affari in ballo.

Difesa soprattutto, con Koulibaly in storica uscita al Manchester City. Gli inglesi hanno persino dato un ultimatum al Napoli, che al momento continua a sondare il terreno per trovare un sostituto dopo aver già perso Gabriel Magalhaes. Il nome nuovo, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è quello di Matvienko, in forza allo Shakhtar Donetsk. Il 24enne ucraino sarebbe però corteggiato anche dalla Lokomotiv Mosca, per cui a Napoli occorrerà accelerare i tempi per formalizzare una proposta.

Si segue anche il giovanissimo Karbownik, 19enne terzino del Legia Varsavia, considerando anche il possibile addio di Hysaj a cui è stato rifiutato l’adeguamento di stipendio. In uscita anche Maksimovic, che potrebbe trovare nell’ex compagno di Gattuso ai tempi del Milan, Sokratis, il suo sostituto.

