Calciomercato Napoli, tutti vogliono Reguilon: concorrenza italiana

Non c’è solo il Napoli sulle tracce di Sergio Reguilon. Il terzino che tanto bene ha fatto a Siviglia è pronto a lasciare il Real. Ecco chi lo vuole

La grande stagione di Sergio Reguilon non è passata di certo inosservata. Il terzino spagnolo è stato tra gli artefici della grande cavalcata in Europa League del Siviglia.

Il club andaluso vorrebbe trattenere il giocatore ma il Real Madrid, proprietario del cartellino del classe 1996, non ha intenzione di fare e sconti: i blancos per privarsi di Reguilón chiede tra i 25 e 30 milioni di euro.

Sono dunque avvisate tutte le squadre che hanno messo gli occhi sul terzino: tra queste – come vi abbiamo raccontato – c’è anche il Napoli.

Notizia confermata anche in Spagna da Fichajes.com, che aggiunge alla corsa al giocatore anche Inter e Juventus. Ma attenzione alla Premier League, il Chelsea si è tirato fuori, avendo deciso di puntare su Ben Chilwell, ma ci sarebbero Manchester United e Tottenham.

