Possibile sinergia tra Napoli e Verona per Darwin Nunez, 21enne attaccante dell’Almeria che piace anche a diversi club esteri

Accostato e realmente monitorato dal Napoli lo scorso mese, Darwin Nunez sta diventando uno dei nomi più caldi del calciomercato. Complice la mancata promozione in Liga dell’Almeria, l’attaccante uruguaiano ha chiesto la cessione al club andaluso che, in virtù di una concorrenza abbastanza folta, continua a partire da una valutazione di 25-30 milioni per la punta. Negli ultimi giorni, gli spagnoli hanno rifiutato le offerte di Brighton, Southampton, Wolfsburg e Benfica, pronte a tornare alla carica con nuove proposte.

LEGGI ANCHE >>> Benfica, ESCLUSIVO: Cavani in pericolo, c’è già l’offerta per l’alternativa

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, di recente c’è stato anche un ritorno di fiamma della dirigenza campana che sta valutando una possibile azione in sinergia con il Verona (avanti su altri club al momento) per prendere il calciatore e girarlo in prestito agli scaligeri visto lo status da extracomunitario del 21enne, valutato però non più di 20 milioni da Giuntoli. Colloqui in corso, dunque, ma ancora nessuna decisione presa sull’eventuale offerta ufficiale da presentare all’Algeria.