Calciomercato Inter, trattativa Vidal: nuovo scenario

L’Inter si fa nuovamente sotto per Vidal, estromesso dal progetto tecnico di Koeman: il Barcellona, però, vuole almeno 15 milioni di euro

In casa Barcellona è in atto un vero e proprio terremoto: l’arrivo di Koeman in panchina ha dato avvio ad una serie di esclusioni illustri, oltre all’annuncio di Messi di voler lasciare il club blaugrana. Fra gli esuberi indicati dal tecnico olandese c’è anche Arturo Vidal e l’Inter non vuole lasciarsi scappare un’altra volta l’occasione di arrivare al cileno. I nerazzurri, infatti, avevano già provato a prenderlo quando ha lasciato il Bayern Monaco e nella scorsa sessione di mercato invernale. Per Vidal, sembra essersi aperto un nuovo scenario.

Negli ultimi giorni si è paventata l’ipotesi che Vidal possa lasciare Barcellona a parametro zero. Un’eventualità che, secondo fonti del ‘Corriere dello Sport’, i catalani vorrebbero scongiurare: per il cileno, infatti, i blaugrana vorrebbero incassare almeno 15 milioni di euro. L’Inter, però, potrebbe non essere disposta a sborsare una simile cifra per un giocatore di 33 anni che nel 2021 andrà in scadenza. In ogni caso, il matrimonio fra i nerazzurri e Vidal si farà solamente se l’ex Juventus accetterà di abbassarsi l’ingaggio da 8,5 milioni netti a stagione che percepisce a Barcellona.

