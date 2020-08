Calciomercato Inter, nuove frecce per Conte: due colpi in arrivo

Antonio Conte vuole dare una svolta alle corsie esterne nerazzurre: sulla sinistra l’Inter, oltre a Kolarov, potrebbe prendere anche Emerson Palmieri

Le fasce sono, da sempre, una prerogativa del gioco di Antonio Conte. Ecco perché l’Inter sta riponendo particolare attenzione alle corsie esterne in questa finestra di mercato. Sulla destra è già stato annunciato un top player del ruolo, come Achraf Hakimi, mentre sulla sinistra il club meneghino è alla ricerca di rinforzi dal profilo internazionale. L’Inter sembra essersi avvicinata notevolmente a Kolarov, con il terzino serbo che sembra aver sposato totalmente il progetto di Conte. L’esterno della Roma, però, potrebbe non essere l’unico colpo sulla sinistra: il tecnico salentino, infatti, vorrebbe due rinforzi.

Come rivelato da ‘Tuttosport’, Antonio Conte vorrebbe riabbracciare Emerson Palmieri e la dirigenza dei nerazzurri sembra intenzionata ad accontentarlo. Le quotazioni dell’Inter per arrivare all’esterno italo-brasiliano, poi, sembrano essere cresciute grazie alle manovre di mercato del Chelsea. L’arrivo di Chilwell alla corte di Frankie Lampard, infatti, ha evidenziato ancora una volta quanto sia marginale nel progetto tecnico l’ex giallorosso. I nerazzurri potrebbero cercare un accordo lampo con i ‘Blues’ e con la Roma per mettere a disposizione di Conte due nuovi esterni il prima possibile.

