Calciomercato Inter, colpo Kolarov: chiusura ad un passo

Aleksandar Kolarov è sempre più vicino all’Inter. Il terzino è pronto a lasciare la Roma per mettersi a disposizione di Antonio Conte

L’Inter rischia di Perdere Sandro Tonali, per il quale il Milan è in forte pressing, ma nel frattempo è pronta a regalare ad Antonio Conte Aleksandar Kolarov. Il difensore serbo, che il prossimo 10 novembre compirà 35 anni, sarà così il nuovo innesto di esperienza per la squadra nerazzurra che ha voglia di vincere e farlo in fretta.

L’ex Manchester City alla Roma ha ricoperto sia il ruolo di terzino sinistro che quello di terzo centrale in una difesa a tre. Carisma, personalità, duttilità ed esperienza per Conte. La trattativa è davvero ad un passo dalla chiusura.

