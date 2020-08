Calciomercato Milan, per la fascia destra spunta Bustos

Per il ruolo di terzino destro in casa Milan, spunta l’ipotesi Fabricio Bustos, nazionale argentino dell’Independiente

Nuovo nome per la corsia destra del Milan. Il club rossonero è a caccia di un rinforzo per la fascia, un titolare da regalare a Stefano Pioli. Andrea Conti e Davide Calabria non hanno particolarmente convinto e la sensazione è che i due possano partire in caso di buona offerta. Tra i nomi valutati ci sono Aurier, ieri definito “al momento non percorribile” dal ds Massara, l’olandese Dumfries e il brasiliano Emerson Royal.

Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’ c’è però un nuovo profilo seguito dai rossoneri. Si tratta di Fabricio Bustos, difensore destro dell’Independiente e della nazionale argentina, classe 1996. La valutazione fatta dal ‘Diablo’ è di circa 10 milioni di euro. Occhi anche in Argentina dunque, con il Milan che aveva messo nel mirino anche l’omonimo Nahuel, attaccante del Talleres, su cui si era fortemente inserita la Sampdoria.

