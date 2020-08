Calciomercato Milan: Bakayoko sì, Aurier nì

Milan, mercato in entrata e in uscita: sì a Bakayoko, no per il momento all’arrivo di Aurier e alla partenza di Calabria

Nome caldo per il centrocampo del Milan è quello di Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese è un profilo che piace e Paolo Maldini ha confermato la trattativa: “C’è una trattativa, il ragazzo lo conosciamo e lo apprezziamo molto. Si tratta sicuramente di un nostro obiettivo”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Lo stesso invece non si può dire per Serge Aurier: “In questo momento sono molti i nomi accostati al Milan, alcuni sono realistici ed altri meno. Si tratta di un ottimo calciatore, ma non ci sono le condizioni per pensare a lui. Non può essere un obiettivo in questo momento” ha dichiarato il ds rossonero Massara. Quest’ultimo ha poi parlato anche di Davide Calabria: “Il concetto di incedibilità è relativo nel calcio moderno, lui ha fatto molto bene provenendo dal settore giovanile e ha dimostrato di essere un calciatore affidabile, non lo consideriamo sul mercato perché per noi è una garanzia”. Dichiarazioni di facciata o pura verità? La sensazione potrebbe essere che in caso di offerta buona per il terzino italiano, il Milan potrebbe dire sì e fiondarsi poi sull’ivoriano oppure su Dumfries, altro obiettivo nella lista rossonera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, le ultime di CM.IT sul colpo Brahim Diaz